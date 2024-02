Calcio spagnolo: Sandra Milo, il post Instagram sui due cani: “Quando hanno intuito che te ne eri andata hanno guaito…”

“Tristi e soli: i cani di Sandra Milo piangono la loro padrona”

La famosa attrice italiana Sandra Milo, nota per i suoi successi sul grande schermo, è appena scomparsa lasciando un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che le sono stati vicini. Ma non sono solo le persone a soffrire la sua mancanza, bensì anche i suoi amati cani, Jim e Lady.

La figlia di Sandra, Azzurra, ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un lungo post in cui parla della tristezza dei suoi fedeli compagni a quattro zampe. Nel post, Azzurra rivela che i cani sentono la mancanza di Sandra al punto da piangere insieme a lei. Jim, in particolare, tiene ancora il pupazzo che Sandra gli ha regalato anni fa e conserva il suo caratteristico odore, cercando conforto nella sua presenza.

La dolce Lady, invece, si perde con lo sguardo nel punto in cui il mare si unisce al cielo, come se sperasse di rivedere la sua amata padrona. Azzurra, consapevole dell’amore profondo che la madre provava per i cani, si è assunta la responsabilità di prendersi cura di Jim e Lady, che le sono stati affidati fin dal loro arrivo in Italia dall’Irlanda.

Sandra considerava Jim e Lady i cani più garbati, educati e dolci tra tutti quelli che hanno fatto parte della sua vita. Ora, questi due amici fedeli cercano la loro padrona in ogni angolo della casa, nella speranza di ritrovarla. La comprensione e la dedizione di Azzurra verso gli amici pelosi della madre si riflette nel suo post su Instagram, dove firma con il soprannome che Sandra le dava affettuosamente: “Tua oce”.

Jim e Lady, orfani della loro padrona, troveranno sicuramente in Azzurra tutto l’amore e l’attenzione che meritano. La storia di questi cani ci ricorda quanto sia forte il legame tra gli animali e le persone che li amano, un legame che nemmeno la morte può spezzare.

È un momento difficile per Azzurra e per i cani di Sandra Milo, ma siamo sicuri che, insieme, riusciranno a superare questo dolore e a trovare conforto l’uno nell’altro.