Calcio spagnolo: Scopri come la medicina naturale può alleviare il dolore causato dai reumatismi

– Il dottor Pitrolo Gentile spiega che il termine “reumatismo” deriva dal greco e si riferisce alle malattie caratterizzate da dolori che si spostano da un’area all’altra del corpo umano, come l’artrosi, l’artrite e l’osteoporosi. Queste malattie reumatiche possono compromettere le normali attività quotidiane e spesso causano dolore persistente.

– Secondo il dottor Pitrolo Gentile, nonostante l’uso di antiinfiammatori, il dolore scompare solo in una piccola percentuale dei casi. In molti casi, il dolore si riduce solo parzialmente o rimane invariato. Pertanto, si può ricorrere alle terapie fisiche come chinesi, ionoforesi, ultrasuoni, infrarossi, marconi, magneto, laser e onde d’urto.

– Tuttavia, quando anche queste terapie non sono efficaci, è possibile tentare con la Medicina Naturale. Questa disciplina offre rimedi per l’uso interno ed esterno, come piante, oli, tisane, gocce, perle e compresse.

– I rimedi naturali per i dolori includono oli essenziali antireumatici estratti da piante, che possono essere applicati per uso esterno attraverso tecniche come la Sonoforesi, il Cupping e il Massaggio. La Sonoforesi naturale consiste nell’applicazione di sostanze naturali antidolorifiche e antinfiammatorie sulla pelle, che vengono fatte diffondere in profondità attraverso l’uso di ultrasuoni. Il Cupping prevede l’applicazione di coppette di vetro sulla pelle che, mediante aspirazione, richiamano più sangue nella zona interessata, aiutando ad alleviare il dolore. Il Massaggio naturale utilizza oli essenziali antireumatici e varie tecniche di manipolazione per stimolare la circolazione e rilassare i muscoli.

– Il protocollo terapeutico proposto dal dottor Pitrolo Gentile include anche l’applicazione di un cataplasma galenico, che ha proprietà antinfiammatorie e stimola la microcircolazione per migliorare la riparazione dei tessuti. Questa terapia con cataplasmi richiede più sedute ed è efficace sia per problemi acuti che cronici.

– Infine, il dottor Pitrolo Gentile, medico dietologo e nutrizionista, offre cure presso il suo studio specializzato in Medicina Naturale. Gli interessati possono rivolgersi a lui per ricevere le cure appropriate per i loro problemi reumatici.

“Travel aficionado. Incurable bacon specialist. Tv evangelist. Wannabe internet enthusiast. Typical creator.” READ Calcio spagnolo - Rabbia dei medici specializzandi: Siamo sottopagati e usati come tappabuchi negli ospedali. Serve subito una riforma