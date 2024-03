Calcio spagnolo: Scopri le ultime novità sul calcio di Spagna

La rivista BJCP ha riportato che in Inghilterra, dal 2004 al 2020, sono stati registrati oltre 2.300 decessi legati al pregabalin, un farmaco usato per trattare disturbi neurologici come l’epilessia e la fibromialgia. Tuttavia, il pregabalin raramente causa la morte da solo, ma spesso viene assunto insieme ad altri farmaci o droghe, come evidenziato da uno studio britannico che ha individuato l’uso di oppioidi come il fentanil nel 92% dei casi esaminati insieme al pregabalin.

I tossicodipendenti sono particolarmente a rischio, poiché perdono il controllo sull’assunzione del farmaco, aumentando la dose o combinandolo con altri narcotici per raggiungere una sensazione di benessere ed euforia. Questo comportamento può essere pericoloso e portare facilmente all’abuso del pregabalin.

Queste scoperte sollevano preoccupazioni sull’abuso di pregabalin e la sua combinazione con altre sostanze. Le autorità sanitarie britanniche stanno monitorando da vicino la situazione e si stanno adoperando per sensibilizzare sulla pericolosità di un uso non corretto di questo farmaco. È importante prestare attenzione all’assunzione di pregabalin e consultare un medico in caso di qualsiasi dubbio sull’uso del farmaco.