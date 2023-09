Calcio spagnolo – Vaccino anti-Dengue in Italia, via libera dellAifa

L’Agenzia italiana del farmaco ha recentemente approvato il vaccino anti-Dengue di Takeda per la profilassi della malattia causata dal virus. Il vaccino, chiamato Tak-003 (Qdenga*), è stato approvato per l’uso a partire dai 4 anni di età ed è l’unico approvato in Italia anche per coloro che non hanno avuto precedente esposizione al virus, senza la necessità di un test pre-vaccinale.

La Dengue è una malattia infettiva trasportata dalle zanzare del genere Aedes, compresa la zanzara tigre che si trova anche in Italia. Può evolvere in una forma grave che richiede l’ospedalizzazione. Il nuovo vaccino di Takeda è considerato innovativo perché offre protezione contro tutti e 4 i sierotipi del virus Dengue.

Si stima che circa la metà della popolazione mondiale viva in aree endemica per la Dengue, con i paesi asiatici tra i più colpiti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la Dengue tra le 10 minacce alla salute globale ed è endemica in oltre 125 Paesi.

Negli ultimi 10 anni, si è verificato un aumento delle infezioni da Dengue tra i viaggiatori europei di ritorno da Paesi endemici. Il nuovo vaccino sarà utile nella prevenzione della malattia per i viaggiatori internazionali che si recano in zone endemiche.

La schedula vaccinale prevede l’assunzione di due dosi a distanza di tre mesi l’una dall’altra, a partire dai 4 anni di età. I numerosi studi clinici condotti su Tak-003 hanno dimostrato una buona tollerabilità del vaccino, senza aumentare il rischio di Dengue grave nei vaccinati.

L’approvazione di questo nuovo vaccino anti-Dengue offre nuove opportunità per la prevenzione della malattia e potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica in Italia. Ora i medici e i cittadini avranno un’opzione di vaccinazione efficace per proteggersi dalla Dengue, indipendentemente dalla loro precedente esposizione al virus.