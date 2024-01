Calcio Spagnolo: Serie A, Milan-Roma termina 3-1, gol di Adli, Giroud, Paredes e Theo Hernandez LA CRONACA – Agenzia ANSA

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma, imponendosi con un punteggio finale di 3-1 allo Stadio San Siro. La squadra di casa ha aperto le marcature all’11’ grazie a un gol di Adli, il suo primo con la maglia rossonera. All’inizio della ripresa, è stato Giroud a segnare il secondo gol per il Milan, mettendo la squadra in vantaggio. La Roma ha accorciato le distanze con un rigore trasformato da Paredes, ma il Milan ha chiuso definitivamente la partita con un terzo gol segnato da Theo Hernandez. La vittoria permette al Milan di mantenere una buona posizione in classifica.

Nel frattempo, la Lazio continua a inseguire il quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League. La squadra biancoceleste ha vinto il derby di Coppa Italia contro il Lecce per 1-0, confermando la buona forma di giocatori come Luis Alberto e Felipe Anderson.

La Fiorentina, invece, ha ottenuto un deludente pareggio in casa contro l’Udinese, che ha segnato due gol. Il Bologna, dopo una serie negativa di quattro partite, non è riuscito a ottenere la vittoria, mentre il Cagliari ha guadagnato tre importanti punti grazie a un autogol provocato da Calafiori.

Il duello per evitare l’ultima posizione in classifica vede Empoli e Salernitana lottare senza tregua. Nel frattempo, Napoli e Fiorentina si sfideranno per la Supercoppa in Arabia, mentre la Lazio sarà opposta all’Inter in una partita combattuta.

La Lazio gode di una buona posizione in classifica grazie a risultati positivi e alla qualità dei suoi giocatori, come Luis Alberto e Felipe Anderson. D’altra parte, la Fiorentina sta lottando contro un’Udinese in crescita. Il Bologna, invece, soffre di fatica e infortuni che stanno influendo negativamente sulle sue prestazioni.

Infine, Thiago Motta ha esultato per il gol di Orsolini, ma il Cagliari ha pareggiato grazie a un gol di Petagna, dimostrando di essere una squadra difficile da battere.