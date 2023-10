Calcio spagnolo: Napoli, e se De Laurentiis avesse calcolato il fallimento di Rudi Garcia?

Rudi Garcia sembra pronto a lasciare la società calcistica dopo una serie di risultati deludenti. Il presidente De Laurentiis sembra già avere in mente un nuovo allenatore per la prossima stagione. La decisione di sostituire Garcia potrebbe essere stata presa a causa del calo delle prestazioni della squadra e della mancanza di convinzione da parte dell’allenatore. In passato, ci sono state altre opzioni più convincenti, come Luis Enrique e Thiago Motta. Alcuni sospettano che ci possa essere un complotto dietro questa decisione, ma non ci sono prove concrete. De Laurentiis potrebbe anche aver considerato la possibilità di guadagnare con un nuovo allenatore nella prossima stagione. L’obiettivo sarebbe quello di ripartire con un nuovo ciclo e una piazza più entusiasta dopo la delusione di questa stagione.

