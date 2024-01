Calcio spagnolo: Atalanta-Udinese in diretta dalle 15. Formazioni ufficiali: Scamacca con De Ketelaere, Cioffi lancia Thauvin

Notizie di Calcio Spagnolo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha sconfitto l’Udinese 2-0 nell’ultima partita di campionato. L’incontro si è svolto allo Stadio di Bergamo e ha visto i gol segnati da Miranchuk e Scamacca, entrambi con l’assist decisivo di De Ketelaere. Questa vittoria ha permesso all’Atalanta di raggiungere il 4º posto in classifica, superando così la Fiorentina.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, l’Udinese cercava una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Purtroppo, i giocatori non sono riusciti ad ottenere i punti necessari per invertire la situazione. La partita è stata caratterizzata dai numerosi tentativi di Scamacca e Miranchuk, che hanno messo a dura prova la difesa dell’Udinese. Tuttavia, è stato De Ketelaere a fornire gli assist vincenti che hanno permesso all’Atalanta di portarsi in vantaggio.

La difesa dell’Atalanta, guidata dal portiere Carnesecchi, è stata solida e ha impedito all’Udinese di creare grattacapi. I giocatori avversari, come Muriel e Zappacosta, hanno provato a segnare nel finale della partita, ma non sono riusciti ad avere successo.

Con questa importante vittoria, l’Atalanta si avvicina sempre di più alla zona Champions League. La squadra di Gasperini dimostra ancora una volta di essere una delle più forti del campionato italiano. Ora, i tifosi si aspettano che i giocatori confermino le loro prestazioni positive anche nelle prossime partite.

L’appuntamento successivo dell’Atalanta sarà contro il Cagliari, mentre l’Udinese affronterà il Sassuolo. Entrambe le squadre sperano di ottenere i punti necessari per raggiungere i loro obiettivi stagionali.

