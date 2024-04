Calcio spagnolo, Sinner: Nessuna pressione, obiettivo stagionale sono le Olimpiadi

Jannik Sinner fa la sua prima apparizione come testa di serie numero 1 in un Masters 1000, un traguardo significativo per il giovane tennista italiano. Nonostante questa nuova responsabilità, Sinner ha dichiarato di non sentirsi particolarmente sotto pressione, e di essere tranquillo e felice di poter competere al più alto livello.

Il talentuoso giocatore di tennis ha indicato che il suo obiettivo primario per questa stagione è rappresentato dalle Olimpiadi, un torneo di grande importanza e prestigio per tutti gli atleti. Nel frattempo, Sinner si prepara per il Masters 1000 di Madrid, che può essere seguito in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio.

Nonostante le difficoltà incontrate nell’anno precedente, Sinner si mostra determinato e pronto ad affrontare la terra rossa di Madrid. Il tennista italiano ha affermato di non preoccuparsi troppo dei punteggi e delle aspettative, preferendo concentrarsi sui tornei più importanti e dare il massimo in ogni partita.

Sinner si è detto soddisfatto della sua attuale posizione in classifica, ma ha sottolineato di non essere più così interessato ai punteggi. Il giovane talento italiano sembra concentrato sul suo gioco e determinato a raggiungere risultati significativi nel corso della stagione.