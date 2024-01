Calcio spagnolo: una relazione tra Sandra Milo e Bettino Craxi che è durata tre anni, nata durante una partita Milan-Juve e finita perché lui era… – Corriere della Sera

La famosa attrice italiana Sandra Milo è morta all’età di 90 anni, secondo quanto annunciato dalla sua famiglia il 29 gennaio. La notizia ha lasciato il mondo del cinema in lutto per la scomparsa di una delle icone italiane più amate.

Sandra Milo, nota per le sue interpretazioni indimenticabili sul grande schermo, ha visto la sua vita privata al centro dell’attenzione anche per la sua relazione con il politico Bettino Craxi. La coppia ha mantenuto per molto tempo il loro amore segreto, alimentando le speculazioni e i rumors nella società italiana.

Nel 1987, durante il congresso del Partito Socialista Italiano a Verona, Sandra Milo viene eletta nell’Assemblea nazionale del partito, dimostrando il suo sostegno per Craxi con un gesto simbolico. Presenta un grande cuore di garofani rossi con la scritta “Amo Bettino Craxi”, mostrando apertamente il suo affetto per il leader socialista.

La relazione tra Sandra Milo e Bettino Craxi era oggetto di pettegolezzi da molto tempo, ma solo nel corso degli anni sono emerse conferme e dichiarazioni ufficiali sulla loro storia d’amore. Nel suo libro autobiografico inedito intitolato “Venere e il Psi”, l’attrice racconta delle vicissitudini sentimentali immaginarie ispirate alla sua relazione con Craxi. Il libro, tuttavia, non è mai stato pubblicato a causa della presenza di nomi reali come quelli di Craxi, Giacomo Mancini e Giuliano Vassalli.

Sandra Milo amava essere al centro dell’attenzione e giocava a mantenere il mistero sulla sua relazione con Craxi, facendo dichiarazioni contraddittorie alla stampa. Ammetteva di sentirsi attratta dai socialisti e di essere amata e applaudita da loro.

La sua relazione con Craxi è durata tre anni, ma alla fine si è conclusa a causa degli impegni politici di Craxi. Sandra Milo scherzava sul fatto che il politico avrebbe lasciato anche Miss America per lei, ma la realtà è che Craxi era totalmente dedicato alla politica e al Partito Socialista Italiano.

Nonostante le smentite di molte donne che si vantavano di essere state amanti di Craxi, Sandra Milo ha sempre sostenuto di essere stata la sua unica compagna per quegli anni. Ha sempre negato ogni indiscrezione riguardante altre relazioni di Craxi, dimostrando così la forza del loro legame.

La morte di Sandra Milo lascia un vuoto nel mondo del cinema italiano e nel cuore di tutti i suoi ammiratori. La sua carriera e la sua vita privata rimarranno sempre un patrimonio indimenticabile per il cinema italiano. I suoi fans si uniscono nel ricordare l’attrice per il suo talento e la sua bellezza, ma anche per la sua storia d’amore segreta con Bettino Craxi, che ha lasciato un’impronta profonda nella storia politica del nostro Paese.