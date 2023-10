I migliori ospedali in Italia divisi per reparto: strutture al top in Puglia per infarti – Calcio spagnolo

L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche sono stati nominati come i migliori ospedali d’Italia secondo il Programma Nazionale Esiti 2023 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il Programma Nazionale Esiti è considerato uno strumento fondamentale per il governo del Servizio Sanitario Nazionale e per migliorare la qualità delle cure.

Il report pubblicato ha anche incluso gli ospedali pubblici e privati della Puglia, tra cui la Casa di Cura Città di Lecce, che è stata considerata la migliore per gli interventi di angioplastica e gli ospedali di Bari che sono stati considerati i migliori per le prestazioni in ortopedia.

Un altro ospedale pugliese che si è distinto è il San Giacomo di Monopoli, che è risultato al primo posto in Italia per il trattamento delle fratture del femore entro due giorni dal ricovero. Questo ospedale è stato seguito dal “Di Venere” di Bari e dal “Perinei” di Altamura.

Nel complesso, l’ospedale San Paolo si è piazzato al quindicesimo posto e l’ortopedia di Molfetta ha registrato un trend positivo nei primi sei mesi del 2023.

La “Casa di Cura Città di Lecce” è stata considerata la migliore per il trattamento tempestivo dei pazienti con infarto grave, seguita dall’Ospedale degli Infermi e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini.

Riguardo alla cura dei tumori, quattro strutture ospedaliere sono state considerate eccellenti: l’Ospedale di Mestre, l’Aou di Padova, l’Umberto I di Ancona e il Policlinico Universitario Gemelli di Roma.

Nella panoramica generale, si registra un aumento dei ricoveri rispetto all'anno precedente, ma complessivamente vi è stata una riduzione dell'attività ospedaliera dovuta alla pandemia. Nonostante ciò, il Programma Nazionale Esiti offre una valida indicazione sulla qualità delle cure e rappresenta uno strumento importante per il governo della sanità nazionale.