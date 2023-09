Calcio spagnolo: Vuelta di Spagna 2023, tappa di oggi: dove vederla in tv, orari

Oggi si svolge la tappa n°17 della Vuelta di Spagna 2023. La tappa parte da Ribadasella/Ribeseya e arriva in cima all’Altu de l’Angliru. Il percorso è lungo 124,4 chilometri. L’orario di partenza è fissato per le 13.40, quello di arrivo per le 17.30 circa.

La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 e in streaming sui canali Discovery+, Sky Go, Now, Dazn.

Nella tappa precedente, il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard ha vinto la 16esima tappa. Vingegaard ha preceduto Finn Fisher-Black e Wout Poels. Grazie al successo, Vingegaard si avvicina al leader della classifica, l’americano Sepp Kuss. Kuss rimane in maglia rossa di leader, ma Vingegaard è ora secondo nella classifica generale.

Il successo di Vingegaard è arrivato con un pensiero per Nathan Van Hooydonck, ricoverato in ospedale dopo un incidente d’auto.

