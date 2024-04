Calcio spagnolo Nueva actualización del Aston Martin DBX707: pequeños cambios con un nuevo sistema de infoentretenimiento

Aston Martin aggiorna il suo SUV DBX707 con un restyling e nuovi dettagli

Aston Martin ha annunciato l’aggiornamento del SUV DBX707 con un restyling degli interni e l’introduzione di un nuovo sistema infotainment. La produzione della nuova DBX707 inizierà nel secondo trimestre del 2024, con le prime consegne che partiranno subito dopo.

Le novità includono due nuove finiture per i cerchi e nuove colorazioni per la carrozzeria, insieme a modifiche di design ai dettagli come le maniglie a scomparsa e i nuovi specchietti retrovisori. Tuttavia, le novità più significative riguardano gli interni, con miglioramenti nei materiali e nei dettagli come il nuovo volante e le bocchette di aerazione ripensate.

La personalizzazione degli interni offre ai clienti tre diversi allestimenti: Inspire Comfort, Inspire Sport e Accelerate. Inoltre, i clienti possono usufruire del servizio su misura Q by Aston Martin per una personalizzazione ancora più esclusiva.

Il nuovo DBX707 promette di combinare l’eleganza e lo stile distintivo di Aston Martin con prestazioni e comfort di alto livello. Con queste nuove aggiunte, il SUV di lusso si presenta come una scelta ideale per coloro che cercano un’auto che unisca potenza, comfort e personalizzazione in un unico veicolo.