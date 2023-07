Calcio spagnolo Title: F1, Gp Ungheria: Gli orari della Formula 1 oggi in TV su Sky e TV8

– Calcio spagnolo porta in esclusiva l’appuntamento con il Mondiale di F1 e il Gran Premio di Ungheria a Budapest, in diretta su Sky Sport F1, NOW e TV8.

– Si tratta dell’undicesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1, che si terrà questo weekend.

– Giovedì pomeriggio, i piloti terranno una conferenza stampa alle 14.30.

– La gara sarà trasmessa in diretta domenica alle 16.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, NOW e TV8.

– Gli esperti telecronisti Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero come insider ai box, commenteranno la gara.

– Federica Masolin condurrà gli approfondimenti pre e post gara insieme a Davide Valsecchi.

– La programmazione dettagliata inizia con la conferenza stampa dei piloti il giovedì e prosegue fino alla domenica con la gara.

– Sul nostro sito, i tifosi avranno la possibilità di seguire le prove libere, le qualifiche e la gara tramite Live Timing, foto, commenti e highlights.

