Come prevenire la demenza: 7 mosse per mantenere il cervello in salute

Gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione della demenza attraverso scelte di vita e abitudini salutari. Secondo uno studio, circa il 40% dei casi di demenza potrebbe essere prevenuto agendo su fattori di rischio modificabili.

Sette mosse sono indicate per mantenere il cervello in salute e prevenire la demenza. È consigliabile evitare cibi trasformati e consumare alimenti sani come verdure a foglia verde, pesce, frutti di bosco e noci. Inoltre, è importante evitare uno stile di vita sedentario e praticare attività fisica regolarmente per migliorare la circolazione sanguigna al cervello.

Per stimolare il cervello e prevenire l’isolamento sociale, è consigliabile mantenere relazioni sociali attive. È fondamentale gestire lo stress in modo sano e trovare modi per rilassarsi come fare yoga, meditare o fare una passeggiata.

Assicurarsi di dormire a sufficienza è essenziale per il corretto funzionamento del cervello e per ridurre il rischio di Alzheimer e demenza. Inoltre, prestare attenzione all’ipertensione e controllarla per ridurre il rischio di sviluppare demenza.

Infine, continuare ad imparare e stimolare la mente con la formazione continua può aiutare a ridurre il rischio di demenza in età avanzata. Seguendo queste semplici linee guida, è possibile mantenere il cervello in salute e prevenire la demenza in modo efficace.