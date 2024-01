Criptovalute in crescita dopo il furto dellETF su Bitcoin – ilGiornale.it

L’ok della SEC ai primi fondi quotati sui bitcoin ha portato gioia al mondo delle criptovalute. Nella prima mezz’ora di contrattazioni, sono stati investiti 1,2 miliardi di dollari negli undici ETF approvati dalla Consob americana. Il prezzo del bitcoin è salito ai massimi dalla scorsa dicembre, raggiungendo i 49mila dollari. Anche altre criptovalute come Ethereum, Xrp, Litecoin, Monero e Cardano hanno registrato un aumento di valore. Questa approvazione dei fondi ETF rappresenta un passaggio epocale per i bitcoin e conferisce loro una maggiore legittimità. Gli investitori ora avranno la possibilità di trattare i bitcoin come azioni e obbligazioni. Secondo Yoni Assia, CEO di eToro, questa è una svolta importante per il bitcoin e il suo riconoscimento come classe di attività tra gli investitori al dettaglio. Tuttavia, il presidente della SEC, Gary Gensler, ha ancora alcune preoccupazioni riguardo all’utilizzo del bitcoin per attività illegali come il finanziamento al terrorismo. Nonostante queste preoccupazioni, il mercato delle criptovalute è positivamente influenzato da questa notizia.

