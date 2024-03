Dengue, caso sospetto a Busto Arsizio (Varese): tre giorni di disinfestazione | Il Comune: Tenete le finestre chiuse – TGCOM

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, si è verificato un sospetto caso di Dengue che ha messo in allerta l’amministrazione comunale. Il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte dell’Ats Insubria riguardante un residente in via Ippolito Nievo, il quale è risultato positivo al virus trasmesso dalle zanzare.

Per contrastare la diffusione della malattia, è stata avviata una disinfestazione contro le zanzare nella zona circostante la via in questione. I trattamenti, eseguiti da venerdì sera a domenica 24 marzo, hanno lo scopo di eliminare i potenziali vettori del virus.

L’amministrazione comunale sta invitando i cittadini a collaborare con le misure di prevenzione, tenendo le finestre chiuse durante il trattamento e evitando di lasciare animali domestici, cibi e panni stesi all’aperto. Inoltre, si consiglia di non raccogliere e consumare frutta e verdura provenienti dall’orto per almeno 30 giorni dopo l’intervento.

La Dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare presenti in alcune aree geografiche. I sintomi includono febbre alta, mal di testa e dolori muscolari, e in casi gravi può portare a complicazioni. È quindi fondamentale adottare le giuste precauzioni per proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione del virus.