Fiorentina-Lazio: risultato 2-1 con gol di Kayode e Bonaventura dopo Luis Alberto

La Fiorentina sbanca il campo della Lazio con una grande prestazione

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria sorprendente contro la Lazio, dominando sin dall’inizio della partita e colpendo addirittura tre pali nel primo tempo. Nonostante Luis Alberto abbia segnato il gol del vantaggio per la Lazio prima dell’intervallo, la squadra viola non si è data per vinta.

Nel secondo tempo, Kayode ha pareggiato per la Fiorentina, seguito da Bonaventura che ha portato la squadra in vantaggio. Anche se Nico Gonzalez ha colpito il quarto palo su rigore, la vittoria è comunque stata ottenuta.

L’allenatore Italiano ha optato per una formazione offensiva, ottenendo la sua prima vittoria contro Sarri. La Lazio, invece, si è trovata a dover affrontare una sconfitta che la mette in difficoltà in vista delle prossime partite contro il Milan e il Bayern Monaco.

La partita è stata intensa ed emozionante, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo. La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra da tenere d’occhio questa stagione, mentre la Lazio dovrà cercare di ritrovare la sua forma per risalire in classifica.