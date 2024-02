Il calcio spagnolo: Stellantis, Parigi vuole le nozze con Reanult? Che fine farà la quota Agnelli-Elkann

Stellantis, il gigante automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA, potrebbe prendere in considerazione una fusione con la Renault. Questa possibilità ha sollevato preoccupazioni in Italia, poiché potrebbe relegare il paese alla periferia del nuovo gruppo e ridurre la quota di azioni detenute dalla famiglia Agnelli-Elkann. Il presidente francese Emmanuel Macron sembra favorevole all’operazione, in quanto potrebbe consolidare il potere dello Stato francese nel nuovo gruppo.

Tuttavia, la fusione potrebbe comportare conseguenze negative per le attività italiane, poiché le fabbriche come Mirafiori e Pomigliano potrebbero essere a rischio con la mancanza di sovvenzioni italiane per veicoli elettrici. I sindacati italiani richiedono un chiarimento sui piani industriali di Stellantis in Italia, inclusi gli investimenti, le prospettive occupazionali e produttive e i modelli futuri che sostituiranno la Panda.

Alcuni analisti temono che la richiesta italiana possa cadere nel vuoto se la fusione con la Renault si materializzasse. Se l’Italia volesse partecipare all’assemblea generale di Stellantis per votare la fusione, dovrebbe investire una somma significativa di oltre 4 miliardi di euro.

