Nuoto, Mondiali 2023: Alessandro Miressi in semifinale nei 100 stile libero con un tempo superiore ai 48 secondi

Alessandro Miressi supera il primo turno ai Mondiali di nuoto

Alessandro Miressi è l’unico italiano ad aver superato il primo turno nella gara dei 100 stile libero uomini ai Mondiali di nuoto. Il giovane nuotatore italiano ha ottenuto il nono tempo di ingresso al penultimo atto con un tempo di 48.14. Nonostante non sia stata una prova entusiasmante per lui, si spera che possa mostrare le sue capacità come nella prima giornata di staffetta.

Il britannico Matthew Richards ha registrato il miglior tempo con 47.59, seguito dall’americano Jack Alexy (47.68) e dall’australiano Kyle Chalmers (47.71). Anche il cinese Pan Zhanle (47.84) e il campione del mondo del 2022 David Popovici (47.90) sono riusciti a qualificarsi per il turno successivo.

Purtroppo, Manuel Frigo non è riuscito a qualificarsi per la top-16, nonostante abbia registrato un personale di 48.45. È stato un risultato deludente per Frigo, che sperava di raggiungere una buona posizione nella competizione.

La competizione è stata molto accesa e piena di emozioni fin dal primo turno. Le foto della competizione sono disponibili su LaPresse, dove è possibile vedere i momenti più salienti della gara e i sorrisi di gioia dei vincitori.

Miressi ora si prepara per il prossimo turno, sperando di superare ancora una volta le aspettative e portare una medaglia all’Italia. I tifosi italiani si uniscono nel sostenere il giovane nuotatore e gli augurano il meglio per le prossime sfide.