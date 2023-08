Oliveto Lario, Pablo annegato nel lago. Lamico: Ho cercato di salvarlo ma saremmo morti entrambi – Il Giorno

Un uomo peruviano di 32 anni, Pablo Enrique Chavez, è annegato nel lago di Como a Oliveto Lario dopo essere caduto dal suo materassino. La tragedia si è verificata quando Pablo si stava rilassando sul suo materassino gonfiabile e improvvisamente è stato ribaltato, finendo in acqua. Purtroppo, Pablo non era in grado di nuotare e ha cercato di annaspare disperatamente, ma senza successo. Uno dei suoi familiari è saltato in acqua per provare a salvarlo, ma purtroppo è stato costretto a lasciarlo andare.

Immediatamente, le autorità locali, in collaborazione con gli operatori del soccorso acquatico della Croce Rossa e i sommozzatori, sono stati allertati e si sono diretti sul posto per cercare di salvare Pablo. Nonostante tutti gli sforzi e l’immediata assistenza medica, il cuore di Pablo non batteva più e i suoi polmoni erano pieni d’acqua quando è stato recuperato.

Questa tragica morte per annegamento nel lago di Como segna la seconda vittima in soli due giorni. Recentemente, altre morti tragiche per annegamento sono avvenute a Lecco e Bellagio. La comunità locale è sconvolta da queste tragedie e gli operatori di soccorso stanno affrontando un periodo particolarmente impegnativo.

In un’altra notizia riguardante gli incidenti al mare, un ragazzino di 13 anni proveniente da Merate è rimasto ferito durante una vacanza in Sicilia, dopo essere finito contro gli scogli. I suoi genitori, in una pronta reazione, hanno immediatamente chiamato i soccorritori. Fortunatamente, il ragazzino è stato trasferito in ospedale dove è stato dichiarato che, nonostante le ferite, non corre pericolo di vita.

Questi incidenti mettono in evidenza l’importanza di prestare attenzione e prendere tutte le necessarie precauzioni durante le attività acquatiche. È fondamentale conoscere le proprie capacità di nuotare e indossare sempre dispositivi di sicurezza appropriati, come giubbotti salvagente, specialmente se si è in acque profonde o non si è esperti nuotatori.

