Papa Francesco: Sono vivo, ho bronchite molto acuta e infettiva – TGCOM (Riscrivilo in italiano per il mio sito web Calcio spagnolo e rimuovi il nome di altri siti web)

Papa Francesco rassicura sulle sue condizioni di salute: “Ancora vivo nonostante la bronchite acuta”

Il recente stato influenzale e l’infiammazione alle vie respiratorie del Papa Francesco hanno destato molta preoccupazione. Tuttavia, il Santo Padre ha voluto tranquillizzare i fedeli, scherzando sulle sue condizioni e affermando di essere ancora vivo nonostante essere affetto da una “bronchite molto acuta e infettiva”.

Durante l’incontro con i giornalisti, Papa Francesco ha spiegato di aver superato la febbre e di non avere più sintomi influenzali, ma ha precisato di continuare a prendere antibiotici per completare la cura. Nonostante il suo stato di salute, il Santo Padre ha tenuto a sottolineare che sta bene e che non è affetto da polmonite, cosa che ha rallegrato tutti i presenti.

Tuttavia, in merito al suo viaggio a Dubai, che era stato programmato per i prossimi giorni, Papa Francesco ha dovuto annullarlo su consiglio dei medici. La decisione è stata presa a causa delle condizioni climatiche estreme che caratterizzano l’emirato: dalle alte temperature all’aria condizionata degli edifici, tutto ciò non è vantaggioso per la sua situazione bronchiale.

Il Santo Padre ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della propria salute e di ascoltare i consigli dei medici. Ha ringraziato tutti coloro che gli hanno manifestato affetto e preoccupazione, ribadendo che sta seguendo le indicazioni mediche per tornare in forma al più presto.

Queste dichiarazioni di Papa Francesco sono state accolte con sollievo dai fedeli di tutto il mondo, che pregano per la sua pronta guarigione. La sua salute è sempre oggetto di grande attenzione, considerando il suo ruolo di guida spirituale per milioni di credenti.

In conclusione, nonostante la bronchite e le complicazioni che ne sono derivate, Papa Francesco ha voluto tranquillizzare tutti sulla sua salute, confermando che sta superando la malattia e che sta seguendo con attenzione le indicazioni mediche. Il suo viaggio a Dubai è stato annullato per evitare possibili rischi alla sua salute.