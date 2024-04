Scudetto Inter: i tifosi cantano “Theo Hernandez figlio di…”, ma Barella li ferma – la Repubblica would be rewritten as Scudetto Inter: i tifosi cantano Theo Hernandez figlio di…, ma Barella li ferma – la Repubblica in Italian.

A notte fonda, migliaia di tifosi nerazzurri si sono radunati in piazza Duomo per festeggiare la vittoria dell’Inter. L’atmosfera era festosa e alcuni giocatori, tra cui Federico Dimarco e Nicoló Barella, si sono affacciati a una balconata per dirigere i cori della folla.

Durante i festeggiamenti, Barella ha notato che alcuni tifosi stavano intonando cori d’insulti contro Theo Hernandez, difensore del Milan. Così, ha deciso di fermare quei cori e sostituirli con cori a sostegno di Denzel Dumfries, compagno di squadra di Hernandez.

La decisione di Barella potrebbe essere stata influenzata da quanto accaduto nel recente derby di Milano, in cui Theo e Dumfries erano venuti alle mani e entrambi erano stati espulsi dall’arbitro Colombo. Barella ha capito che l’ostilità dei tifosi verso Theo poteva essere legata a quell’episodio e ha cercato di trasformare il sentimento negativo in positività.

Nonostante le dure battaglie in campo tra Barella e Theo, sia nell’ultimo derby che in partite passate, i due si sono sempre rispettati. Inoltre, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha chiesto a Barella di contrastare Theo quando prende palla, proprio come ha fatto nel derby di Milano.

La serata di festa è stata dunque un’occasione per i tifosi dell’Inter di celebrare la vittoria e per i giocatori di dimostrare coesione e rispetto, nonostante le rivalità sul campo. La presenza di Barella e Dimarco a dirigere i cori dei tifosi ha reso l’atmosfera ancora più speciale e ha evidenziato il legame unico che esiste tra squadra e tifosi.