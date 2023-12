Serie A: Genoa-Inter 1-1 e Lazio-Frosinone 3-1

La partita tra Genoa e Inter si è conclusa con un pareggio 1-1. Arnautovic ha segnato al 42′ e Dragusin al 7′ di recupero del primo tempo.

Nel match tra Lazio e Frosinone, la Lazio ha ottenuto una vittoria per 3-1. Soulé ha segnato su rigore per il Frosinone, mentre Castellanos ha segnato due gol per la Lazio al 70′ e 72′. Patric ha segnato il terzo gol per la Lazio all’84’.

La Lazio ha conquistato tre punti fondamentali nella rincorsa al quarto posto, vincendo una partita difficile contro il Frosinone. La partita ha avuto due volti, con un primo tempo deludente per la Lazio e una ripresa all’attacco grazie all’apporto di Gustav Isaksen.

Le probabili formazioni per la partita tra Genoa e Inter sono: Genoa (3-5-2) con Martinez in porta, Bani, Dragusin e Vasquez in difesa, Malinovskyi, Badelj e Frendrup a centrocampo, Sabelli, Gudmundsson e Retegui in attacco. Inter (3-5-2) con Sommer in porta, Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa, Darmian, Barella e Calhanoglu a centrocampo, Mkhitaryan e Thuram in attacco insieme ad Arnautovic.

Le probabili formazioni per la partita tra Lazio e Frosinone sono: Lazio (4-3-3) con Provedel in porta, Marusic, Patric, Gila e Pellegrini in difesa, Guendouzi, Rovella e Kamada a centrocampo, Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni in attacco. Frosinone (3-4-1-2) con Turati in porta, Monterisi, Okoli e Romagnoli in difesa, Gelli, Brescianini, Barrenechea e Garritano a centrocampo, Harroui come trequartista e Soulé e Kaio Jorge in attacco.

L’arbitro per la partita tra Genoa e Inter è Doveri di Roma, mentre l’arbitro per la partita tra Lazio e Frosinone è Feliciani di Teramo.