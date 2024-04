Titolo: Sequestro da 64,7 milioni di euro alla Gs del gruppo Carrefour

La società GS del gruppo Carrefour sequestrata per frode fiscale

Le indagini del pm Storari hanno portato alla luce un presunto meccanismo illecito di appalti irregolari per servizi di logistica e movimentazione merci, coinvolgente la società GS del gruppo Carrefour. Secondo quanto emerso, la frode sarebbe basata su fatture per operazioni inesistenti per un ammontare record di 362 milioni di euro.

Le autorità hanno evidenziato l’utilizzo di società “filtro” e cooperative per eludere imposte e oneri previdenziali, mettendo in luce un presunto sfruttamento lavorativo nel settore della distribuzione alimentare. Perquisizioni sono attualmente in corso in diverse città, tra cui Milano, Lodi, Pavia e Torino.

L’elenco di aziende coinvolte nelle indagini include nomi di rilevanza internazionale come Gls, Dhl, Ups e altre. Non è la prima volta che Carrefour si trova al centro di un’indagine fiscale, dato che nel 2022 era già stata coinvolta in una frode fiscale che ha portato al coinvolgimento di 34 persone e sette società.

Il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro conferma la gravità delle accuse mosse dagli inquirenti. Le indagini del pm Storari coinvolgono anche altre aziende di fama come Alviero Martini e Giorgio Armani Operations, evidenziando un presunto sistema diffuso di evasioni fiscali nel settore della distribuzione.