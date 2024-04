Adriano Panatta: «Sinner un alieno. Scavalca Pietrangeli che si faceva la classifica da solo» – Corriere della Sera Translation: Adriano Panatta: Sinner is an alien. He surpasses Pietrangeli who used to make the ranking by himself – Corriere della Sera

Il campione italiano Adriano Panatta ha recentemente parlato del giovane fenomeno del tennis Jannik Sinner, paragonandolo a un vero e proprio alieno per le sue capacità straordinarie sul campo. Panatta ha sottolineato la solidità e la precisione del gioco di Sinner, con una menzione speciale per il suo rovescio eccezionale.

Il rumore distintivo della palla colpita da Sinner è stato descritto come unico, grazie all’utilizzo di materiali moderni che permettono al giovane tennista di esprimere al meglio le sue abilità. Panatta ha elogiato la capacità di Sinner di adattarsi alle tecnologie moderne nel tennis, che consentono gesti impensabili con le attrezzature del passato.

Tuttavia, Panatta ha anche evidenziato le difficoltà che Sinner e altri giovani talenti come Carlos Alcaraz potrebbero incontrare nella transizione da superfici come il cemento americano alla terra rossa europea. Secondo la leggenda italiana, il dominio di Novak Djokovic potrebbe essere messo in discussione da giocatori emergenti come Sinner e Alcaraz.

Panatta ha immaginato un futuro in cui Sinner e Alcaraz diventano i nuovi Federer e Nadal del tennis mondiale, con una rivalità altrettanto intensa. Infine, ha espresso la sua opinione su chi potrebbe essere più forte tra Sinner e Alcaraz, sostenendo che la solidità del gioco del primo potrebbe avere la meglio sull’estro del secondo.

Questa intervista di Panatta ha gettato luce sul panorama tennistico internazionale e sulle nuove promesse che stanno emergendo nel circuito professionistico. Il talento di Sinner e Alcaraz promette battaglie epiche sul campo e una nuova era nel mondo del tennis.