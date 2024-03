Apple negozia con Google per le capacità IA sull’iPhone

Apple e Google potrebbero unire le forze per rivoluzionare l’intelligenza artificiale su iPhone

Apple è al lavoro per portare nuove funzionalità di intelligenza artificiale all’iPhone, e sembra che Google potrebbe essere coinvolta in questo processo. Secondo fonti interne, Apple è attualmente in trattative con Google per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini nel sistema operativo iOS 18 dell’iPhone.

L’accordo potrebbe avere un impatto significativo sul settore dell’intelligenza artificiale, poiché Apple sta anche valutando l’utilizzo del modello di intelligenza artificiale di OpenAI, che è supportato da Microsoft. Questo potrebbe portare a nuove funzionalità innovative basate sui modelli interni di intelligenza artificiale di Apple, come la generazione di immagini e la scrittura di saggi.

Tuttavia, Apple e Google devono ancora definire i dettagli di un possibile accordo sull’intelligenza artificiale, quindi il lancio potrebbe non avvenire prima di giugno. Nonostante sia stata più lenta rispetto a Microsoft e Google nell’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa, Apple ha promesso di rivelare maggiori dettagli sui suoi piani entro la fine dell’anno.

In un’intervista recente, il CEO di Apple, Tim Cook, ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale per il futuro dell’azienda e ha dichiarato che l’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’esperienza più avanzata e personalizzata. Resta da vedere come si evolverà questa possibile collaborazione tra Apple e Google e quali benefici potrà portare agli utenti di iPhone in futuro.