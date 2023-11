Calcio spagnolo

Alta tensione nel settore sanitario: il sindacato degli infermieri segnala un aumento del malcontento e denuncia condizioni di lavoro disastrose e stress lavorativo elevato negli ospedali. Il Nursing Up chiede alle Regioni di intervenire per migliorare le condizioni nelle aziende sanitarie. Il presidente nazionale del Nursing Up, Antonio De Palma, sottolinea l’importanza di valorizzare i professionisti dell’assistenza e di ricostruire il sistema sanitario nazionale.

Il sindacato presenta istanze al governo per la revisione della legge di bilancio, tra cui l’estrapolazione degli infermieri e del personale sanitario ex legge n. 43/2006 dal taglio delle pensioni e l’inserimento della specificità professionale infermieristica tra quelle in via di valorizzazione. Si richiede anche l’aumento del valore orario della paga base degli infermieri e dei professionisti sanitari ex legge 43/2006, l’estensione dell’indennità di specificità infermieristica anche alle ostetriche e l’inserimento degli infermieri e professionisti sanitari ex legge n. 43/2006 nell’area elevata qualificazione del CCNL sanità.

Il Nursing Up chiede urgenti modifiche alla bozza di legge di bilancio 2024 per l’aumento delle prestazioni aggiuntive in favore del personale sanitario non medico e per l’implementazione delle risorse destinate a questo personale. Sul territorio, il Nursing Up si confronta con le problematiche quotidiane dei professionisti dell’assistenza e sta valutando le azioni da intraprendere. La Consulta Nazionale del sindacato si riunisce sempre più spesso per affrontare le problematiche locali emerse nelle assemblee in tutta Italia. Il confronto con i rappresentanti territoriali diventa sempre più urgente per valutare le azioni da intraprendere.

[Word count: 166]