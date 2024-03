Calcio Spagnolo

Il Ministero della Salute potenzia la sorveglianza dei casi di virus Dengue in Italia

Il Ministero della Salute ha inviato indicazioni alle Regioni per potenziare la sorveglianza dei casi di virus Dengue in Italia, in vista dell’aumento dei casi durante la stagione della zanzara tigre. Le Regioni sono invitate a predisporre misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, in particolare potenziando la sorveglianza dei casi umani di dengue su tutto il territorio nazionale.

Per contrastare la diffusione del virus Dengue, è necessario implementare azioni di bonifica ambientale per ridurre i siti di proliferazione delle zanzare, come la rimozione dei focolai larvali e lo sfalcio della vegetazione incolta. È importante predisporre misure di monitoraggio e contrasto dei vettori, per prevenire l’ingresso di nuove specie di zanzare invasive come Aedes aegypti.

Si sottolinea l’importanza della formazione del personale sanitario e della cittadinanza sull’argomento della dengue e altre arbovirosi, per permettere la rapida identificazione dei casi e l’attuazione di misure di prevenzione. Si consiglia di aumentare la consapevolezza del rischio dengue attraverso attività di comunicazione pubblica e controlli sulle donazioni di sangue e organi, per evitare la trasmissione del virus attraverso le trasfusioni.

Queste misure mirano a proteggere la salute pubblica e a prevenire la diffusione del virus Dengue in tutto il territorio italiano. La collaborazione di tutti è fondamentale per contrastare efficacemente questa malattia, che può avere gravi conseguenze per la salute delle persone.