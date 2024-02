Calcio spagnolo: Allarme bomba a Sanremo, evacuati gli artisti

Il 6 febbraio 2024, Villa Nobel a Sanremo è stata oggetto di un’allarme bomba, che ha portato alla sua evacuazione. La chiamata anonima al commissariato di polizia della città è stata la causa dell’evacuazione. Durante la festa di inaugurazione di Villa Nobel, il quartier generale delle radio Mediaset per il Festival, erano presenti numerosi ospiti, tra cui anche celebrità del Festival. Durante la cena, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione e hanno chiesto ai partecipanti di lasciare immediatamente la villa senza fornire ulteriori spiegazioni. I tecnici esplosivisti della polizia sono stati inviati sul posto per verificare la presenza di materiale esplosivo, ma alla fine è stato confermato che non c’era nessuna bomba. Francesco Facchinetti, noto presentatore televisivo, ha commentato l’episodio tramite i social media, rassicurando che non è successo niente e che nessuna bomba è esplosa. Nonostante ciò, l’incidente ha causato preoccupazione e paura tra gli ospiti presenti. Fortunatamente, l’evacuazione si è conclusa senza incidenti.