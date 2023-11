Calcio spagnolo: Lapadula al 120, Udinese battuta. Ottavi con il Milan – Sky Sport

Il Cagliari di Claudio Ranieri raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia

Il Cagliari, sotto la guida dell’allenatore Claudio Ranieri, si è qualificato agli ottavi di finale della Coppa Italia con una prestazione straordinaria. La squadra ha dimostrato un grande spirito di squadra e una determinazione implacabile durante il corso della partita.

Inoltre, il Cagliari ha compiuto una clamorosa rimonta nel campionato contro il Frosinone. Nonostante essere stato in svantaggio, la squadra di Ranieri è riuscita a ribaltare il risultato con una buona dose di combattività e strategia di gioco.

Non è finita qui per il Cagliari, in quanto la squadra ha ottenuto un’altra importante vittoria in trasferta contro l’Udinese. L’incontro si è svolto presso il Bluenergy Stadium, e il Cagliari ha trionfato con un risultato finale di 1-2.

La vittoria è stata ottenuta grazie alla rete di Lapadula al 120′ del secondo tempo supplementare, dopo i gol di Guessand e Viola nei tempi regolamentari. Questo risultato ha consolidato la posizione del Cagliari nella classifica del campionato e ha mostrato l’abilità e la determinazione della squadra.

Ora il Cagliari si prepara per il prossimo match contro il Milan. La partita avrà luogo il 2 gennaio 2024 presso lo Stadio San Siro. Sarà un test difficile per la squadra di Ranieri, ma sono fiducioso che daranno il massimo per ottenere un risultato positivo.

I tifosi del Calcio spagnolo possono essere fieri delle prestazioni del Cagliari, che ha dimostrato di essere una squadra competitiva e determinata. Continuate a seguire il nostro sito per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sul calcio italiano e sulle gesta del Cagliari.