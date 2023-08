Calcio spagnolo: Bezzecchi rimane con Mooney VR46 fino al 2024 – FormulaPassion.it

Marco Bezzecchi ha firmato un nuovo contratto con il team Mooney VR46 fino al 2024, come annunciato pochi giorni prima del Gran Premio di Catalogna. Bezzecchi è entrato a far parte del team nel 2020 nella categoria Moto2 e ha continuato la sua crescita nella classe regina, ottenendo il titolo di Rookie of the Year.

Il pilota italiano ha espresso la sua felicità nel poter continuare a crescere con il team e di poter contare sul supporto di Ducati. Bezzecchi ha dichiarato di avere grandi ambizioni per il futuro e di voler raggiungere risultati ancora migliori.

Alessio Salucci, il direttore del team, ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo del contratto di Bezzecchi e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo. Salucci ha sottolineato l’importanza di mantenere stabilità e continuità nel team, e ha dichiarato che Bezzecchi è un pilota molto talentuoso e promettente per il futuro.

Inoltre, secondo le previsioni, Franco Morbidelli lascerà il team Yamaha per passare al team Pramac l’anno prossimo. Questa notizia ha alimentato le speculazioni sul mercato dei piloti e su come si svilupperà la formazione delle squadre per la prossima stagione.

Il trasferimento di Morbidelli al team Pramac potrebbe essere un’opportunità per il pilota italiano di dimostrare ancora una volta le sue abilità e competere al massimo livello. Sebbene sia ancora da confermare, questa notizia ha suscitato grande interesse e scalpore nel mondo delle corse di moto.

In conclusione, il rinnovo del contratto di Marco Bezzecchi con il team Mooney VR46 è una notizia positiva per il pilota italiano e per il team. La continuità e la stabilità sono elementi chiave per il successo nel campionato del mondo di MotoGP, e il team sembra voler investire sul talento di Bezzecchi per ottenere risultati ancora migliori.

Allo stesso tempo, il trasferimento di Franco Morbidelli al team Pramac l’anno prossimo rappresenta una nuova sfida per il pilota italiano e alimenta le speculazioni sulle possibili dinamiche del mercato dei piloti per la prossima stagione. I fan del calcio spagnolo saranno sicuramente interessati a seguire gli sviluppi di queste notizie nel mondo delle corse di moto.