Calcio spagnolo – Borse europee in netto calo. Sorpresa Cina non bilancia timori su Medio Oriente – Il Sole 24 ORE

I titoli asiatici seguono il calo di Wall Street

Gli investitori asiatici sono stati influenzati dal calo delle azioni di Wall Street, con l’indice Composite di Shanghai che ha registrato una perdita del 1,4%. Anche il Taiex di Taiwan ha guidato il calo regionale con una diminuzione del 2,6%. Tuttavia, i mercati di Bangkok sono rimasti chiusi a causa delle festività del Songkran.

Nonostante questo andamento negativo, l’economia cinese è riuscita a registrare una crescita nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, sia l’economia che i mercati finanziari si trovano attualmente in una fase difficile, con gli operatori che cercano tassi di interesse più bassi per sostenere la crescita.

La corsa del mercato azionario statunitense verso i record recenti è basata sulle aspettative di tagli dei tassi, con molte attese per le decisioni della Federal Reserve.

