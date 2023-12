Calcio spagnolo: Cher chiede la tutela del figlio di 47 anni

Cher, la famosa cantante e attrice statunitense, ha presentato una richiesta di tutela per suo figlio Elijah Blue Allman, di 47 anni. Secondo quanto riferito dal The Post, Cher è preoccupata che Allman possa spendere tutti i suoi soldi in droga, motivo per cui ha deciso di agire per proteggere il suo patrimonio.

La richiesta presentata da Cher ha l’obiettivo di diventare l’unica conservatrice del patrimonio di suo figlio. I documenti acquisiti indicano che Allman è considerato incapace di gestire le sue risorse finanziarie in modo adeguato. Questa decisione è stata presa per proteggere il patrimonio di Allman e assicurarsi che venga utilizzato correttamente.

La notizia dell’istanza di tutela presentata da Cher ha fatto scalpore nel mondo dello spettacolo e ha sollevato varie polemiche. Molti fan si sono chiesti quale sia la vera situazione di Allman e se questa decisione sia giustificata. Alcuni sostengono che Cher stia facendo tutto il possibile per proteggere suo figlio da se stesso, ma altri sono preoccupati che questa mossa possa danneggiare la relazione tra madre e figlio.

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Cher o di Elijah Blue Allman riguardo a questa situazione. Sarà interessante vedere come si evolveranno gli eventi e cosa deciderà la corte rispetto alla richiesta di tutela presentata da Cher.

