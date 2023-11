Calcio spagnolo: come Sinner ha battuto Djokovic allenando corpo e mente – Corriere della Sera

“Jannik Sinner trionfa su Djokovic: una vittoria incredibile nel tennis”

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner ha fatto parlare di sé con una vittoria epica sulla stella serba Novak Djokovic nel match di tennis, ottenendo un punteggio incredibile di 109-109.

Durante la partita, Jannik si è concentrato sulla sua forza mentale e ha dimostrato di essere un maestro nel giocare i punti cruciali. La sua fisicità e la straordinaria esplosività, unite alla sua resistenza, hanno fatto inevitabilmente la differenza durante i lunghi match.

Ma il successo di Jannik non è stato casuale. Ha lavorato duramente per migliorare ogni aspetto del suo gioco, compreso il servizio, il rovescio e il dritto. Per raggiungere questo obiettivo, ha collaborato con il rinomato dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine, concentrandosi sull’allenamento della sua mente.

Ma non è finita qui. Jannik ha anche lavorato a stretto contatto con un fisioterapista e un osteopata per mantenere il suo corpo in perfetta forma fisica. Ha compreso che la conoscenza di sé stesso è fondamentale per migliorare le sue prestazioni mentali sul campo da tennis.

Grazie all’evoluzione del suo corpo e della sua mente, Jannik ha raggiunto risultati sorprendenti. Ha sconfitto sia Alcaraz che Djokovic, il numero uno del mondo, in questa straordinaria stagione. È la seconda volta che batte Djokovic quest’anno, diventando così il primo giocatore italiano a riuscire nell’impresa nella stessa stagione.

Djokovic, tra l’altro, ha elogiato Jannik per la sua partita fantastica e la sua bravura ai momenti chiave del match.

Ora Jannik si sta preparando per il prossimo incontro contro Rune, una sfida che deve assolutamente vincere per assicurarsi una posizione in semifinale alle Atp Finals. La sua forza mentale e fisica è pronta per affrontare qualsiasi avversario che gli si parerà davanti.

La vittoria di Jannik sulla leggenda Djokovic e i suoi progressi nel corso della stagione sono veramente straordinari. Continuiamo a seguire con attenzione il cammino di questo talentuoso tennista italiano