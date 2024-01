Calcio spagnolo: Il mio modello è Federer, ho ancora molto da fare – Tennis – Agenzia ANSA

Il “vincitore nato” Jannik Sinner ha trionfato con determinazione e qualità agli Open d’Australia. Il giovane tennista si ispira a Roger Federer, ammirando la sua classe e la sua eleganza. Dopo la vittoria, Sinner ha sfilato al Royal Botanical Garden di Melbourne, attirando l’attenzione di tutti. L’atleta ritornerà in Italia per festeggiare questo grande traguardo e sarà accolto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Tuttavia, deciderà di non partecipare al torneo di Marsiglia per riposarsi e prepararsi per futuri impegni. La vittoria di Sinner ha riacceso la passione per il tennis in Italia, mentre lui si prepara ad arrampicarsi sul podio del ranking mondiale. Papa Francesco ha voluto congratularsi con gli italiani per questa straordinaria vittoria. Inoltre, il giovane potrebbe partecipare al Festival di Sanremo su invito di Amadeus, il che potrebbe rendere ancora più speciale il suo ritorno in Italia. La finale degli Australian Open ha segnato il maggior ascolto televisivo di sempre per Eurosport, dimostrando l’enorme interesse che la vittoria di Sinner ha suscitato. Ora, il tennista sarà al centro di molti impegni e celebrazioni al suo ritorno in patria. Il commissario tecnico della Nazionale di calcio, Luciano Spalletti, ha espresso il desiderio di parlare con Sinner per imparare da lui semplicità e umiltà. Infine, Eurosport ha raggiunto il suo punteggio più alto di sempre grazie alla vittoria di Sinner agli Australian Open.