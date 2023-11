Calcio spagnolo – iPhone 15 Pro Max scontato spedito subito in versione 256 e 512 GB dopo il Black Friday

“iPhone 15 Pro Max disponibile su Amazon con sconto dopo il Black Friday”

Dopo il tumulto del Black Friday, il tanto atteso iPhone 15 Pro Max è finalmente disponibile su Amazon, e con uno sconto imperdibile! Questo nuovo modello di iPhone, presentato come il top di gamma della serie, promette di stupire i fan di Apple con le sue incredibili caratteristiche.

Modelli disponibili in sconto: iPhone 15 Pro Max da 512 GB a 1599 € e da 256 GB a 1399 €

Il telefono è stato lanciato nelle versioni da 512 GB e da 256 GB, entrambe con uno sconto che non si può lasciarsi scappare. Il modello da 512 GB è disponibile al prezzo ridotto di 1599 €, mentre quello da 256 GB può essere acquistato per soli 1399 €.

iPhone 15 Pro Max presentati come gli ultimi iPhone di fascia top

Gli iPhone 15 Pro Max sono stati presentati come i nuovi gioielli della corona di Apple, caratterizzati da un design robusto e leggero in titanio. Questi telefoni sono dotati del potente Processore A17 Pro e di una fotocamera principale da 48MP, che garantisce foto e video di altissima qualità. Inoltre, il telefono dispone di un tasto Azione personalizzabile, connettore USB-C, Wi-Fi 6E e uno zoom 5X, offrendo tutte le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

iPhone 15 Pro Max ancora difficile da trovare sul mercato, negozi con poca disponibilità

Nonostante il grande entusiasmo intorno a questo nuovo modello di iPhone, risulta ancora difficile trovarlo disponibile nei negozi. La domanda è infatti molto alta e l’offerta limitata, motivo per cui molti appassionati stanno cercando di acquistarlo online.

Sconti fino all’8% su Amazon, spedizione rapida, possibilità di pagamento a rate senza interessi

Per fortuna, Amazon offre la possibilità di acquistare l’iPhone 15 Pro Max a prezzi scontati, fino all’8%. Inoltre, la spedizione è rapida e affidabile, garantendo di ricevere il telefono entro pochi giorni dal momento dell’acquisto. Per rendere l’acquisto ancora più agevole, Amazon permette anche di pagare a rate senza interessi, per consentire a tutti di accedere a questo nuovo iPhone.

Possibilità di reso entro il 31 gennaio

Tuttavia, se l’acquisto non soddisfa le aspettative, è possibile restituire l’iPhone 15 Pro Max entro il 31 gennaio. Questo offre una sicurezza ulteriore agli acquirenti, che possono provare il telefono a lungo prima di prendere una decisione definitiva.

Disponibilità limitata, necessario agire velocemente

L’importante è agire velocemente, poiché le scorte di questo modello sono limitate. Per acquistare il tuo iPhone 15 Pro Max a un prezzo conveniente e garantire la sua disponibilità, clicca qui [aggiungi il link del tuo sito per l’acquisto] e non lasciarti sfuggire questa opportunità di avere tra le mani l’ultima creazione di Apple.