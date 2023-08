Calcio spagnolo: Larian Studios utilizza il motion capture di 248 attori per i PNG

I numeri di Baldur’s Gate 3 continuano a impressionare, con Larian Studios che ha realizzato il motion capture di 248 attori per i PNG del gioco. La performance director Aliona Baranova ha annunciato il numero di attori coinvolti in un post su X. Tutti i personaggi parlanti, compresi i compagni del protagonista, sono stati animati con il motion capture. Sono state fatte alcune eccezioni, come per gli animali che sono stati animati in maniera più tradizionale, ma sono stati doppiati. L’attenzione per i dettagli come questo è ciò che rende Baldur’s Gate 3 un gioco epocale.

Il gioco è attualmente disponibile su PC e la versione PS5 arriverà il 6 settembre 2023. Durante la Gamescom 2023 è stato annunciato che la versione Xbox sarà disponibile entro la fine dell’anno.

