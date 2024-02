Calcio spagnolo: Lazio da sballo, Immobile uomo Champions, Guendouzi lMvp di Sarri – Sport Mediaset

La Lazio ha recentemente ottenuto una vittoria incredibile contro il Bayern Monaco, una squadra che è considerata una delle più forti d’Europa. Il successo della Lazio in questa partita è stato in gran parte determinato dai suoi attaccanti stella Ciro Immobile e Matteo Guendouzi.

Ciro Immobile ha raggiunto un traguardo importante, segnando il suo gol numero 200 in campionato. Inoltre, ha segnato anche un gol decisivo nella partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Immobile sta vivendo un momento straordinario e sta cercando di farsi notare dal ct Spalletti per essere incluso nella squadra italiana che parteciperà agli Europei.

L’attaccante della Lazio ha dimostrato la sua abilità contro le squadre tedesche, segnando ben 13 gol in 22 partite di Champions League. Questo è un dato impressionante e dimostra la sua capacità di fare la differenza anche contro avversari di alto livello.

Ma non è stato solo Immobile a fare la differenza in questa partita. Anche Matteo Guendouzi è stato un’arma segreta per la Lazio. Il giovane centrocampista si è guadagnato il titolo di Mvp della Uefa per la sua prestazione nella partita contro il Bayern Monaco. Guendouzi è diventato un elemento fondamentale nel gioco di Sarri e viene considerato uno dei suoi giocatori intoccabili.

Nonostante la vittoria contro il Bayern Monaco, la Lazio dovrà affrontare l’impresa di giocare la partita di ritorno a Monaco. Sarà una sfida difficile, ma la squadra si è dimostrata in grado di competere con i migliori d’Europa.

Infine, il presidente della Lazio, Lotito, ha ottenuto un guadagno notevole da questa vittoria. Si stima che la serata abbia portato al club un guadagno di quasi 6 milioni di euro. Questo risultato è particolarmente significativo per il club, che si trova ad affrontare difficoltà economiche in questi tempi difficili.

Insomma, la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco è stata una vera sorpresa per molti, ma dimostra la forza e la determinazione della squadra italiana. Speriamo che possano continuare a stupire nelle competizioni future.