Calcio spagnolo – Manovra finanziaria 2024: un sì con riserva dallUE. Bocciata la Francia

La Commissione Europea, nonostante alcune riserve, ha dato il proprio benestare alla Finanziaria del Governo italiano. Tuttavia, Bruxelles ritiene che il bilancio presentato non sia pienamente in linea con le raccomandazioni-paese e chiede a Roma di adottare le misure necessarie per rimettere in ordine le finanze pubbliche.

I punti su cui la Commissione pone l’accento sono due: l’utilizzo del denaro risparmiato dalle misure di sostegno energetico per ridurre il debito e il reale andamento della spesa pubblica. La Finanziaria proposta prevede un incremento dello 0,9% del PIL, ma la Commissione ritiene che ciò sia inferiore a quanto stabilito in precedenza.

Bruxelles ha quindi chiesto a Roma di prendere misure simili a quelle richieste ad altri paesi ortodossi come la Germania e l’Olanda. Nonostante ciò, la politica economica del governo italiano è considerata tra le più restrittive della zona euro.

Tuttavia, è probabile che nel giugno 2024 venga aperta una procedura per deficit eccessivo, poiché scadrà la sospensione delle regole di bilancio decisa durante la pandemia. L’Italia è ancora considerata tra i paesi con uno squilibrio macroeconomico a causa dell’elevato debito.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato che nonostante gli effetti negativi dell’energia e del superbonus, l’Italia continua ad andare avanti con realismo.

