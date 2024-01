Calcio spagnolo – Pier Silvio cambia tutto: Blasi beffa la Gregoraci, promosso Bonolis, Lisola si apre ai nip – Libero Magazine

Il patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha recentemente tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla stagione in corso e discutere dell’innovazione e dei progetti futuri della rete televisiva.

Durante l’incontro con i giornalisti, Berlusconi ha evidenziato che Mediaset è riuscita a superare la Rai in termini di ascolti nel 2023. Tuttavia, ha sottolineato che ripetere gli stessi risultati nel 2024 sarà un’impresa impossibile a causa della presenza di importanti eventi sportivi come gli Europei e le Olimpiadi.

Inoltre, Berlusconi ha chiarito che non ci sono state offerte di contratto per il presentatore Amadeus e che non si è mai discusso di un suo possibile ingresso in Mediaset.

Per quanto riguarda il futuro dei programmi televisivi della rete, è stato confermato che Bonolis, che ha un contratto in scadenza, sarà presente anche l’anno prossimo con una nuova edizione del popolare show “Avanti un altro”.

Berlusconi ha inoltre affermato di non nutrire rancore per l’addio di Chiambretti, che tornerà a lavorare per Rai3, e ha sottolineato che Mediaset sarà sempre considerata come casa sua.

Un’altra notizia importante riguarda la permanenza di Ilary Blasi in Mediaset, che condurrà il programma “Battiti Live” su Canale 5 quest’estate.

Per quanto riguarda il reality show “L’Isola dei Famosi”, Mediaset desidera riportare al centro del programma una narrazione più profonda e ha scelto Vladimir Luxuria come conduttrice. Inoltre, nel reality saranno presenti concorrenti provenienti da diverse background, come avviene nel Grande Fratello, per dare spazio alle storie personali più intense e coinvolgenti.

Tutti questi passi rappresentano la direzione che Mediaset sta prendendo per affrontare il futuro, continuando a innovare e offrire al pubblico una programmazione varia e di qualità.