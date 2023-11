Calcio spagnolo: Samsung Galaxy S24 tradurrà le telefonate: chiamate un amico inglese e sentite in italiano

Samsung, la celebre azienda di tecnologia, si appresta a lanciare la nuova serie S24 degli smartphone. Tra le numerose innovazioni che verranno introdotte, spicca la presenza di un traduttore audio in tempo reale per l’app del telefono, una vera e propria rivoluzione per il mondo delle comunicazioni.

Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti potranno finalmente tradurre le telefonate con persone che parlano altre lingue, senza più dover faticare a comprendere o farsi capire. L’auricolare del Galaxy S24 trasmetterà la voce di Bixby, l’assistente virtuale di Samsung, che tradurrà istantaneamente in italiano mentre si sta conversando con persone che parlano francese, tedesco, inglese o altre lingue supportate.

Ma le novità non finiscono qui. Durante la telefonata, sullo schermo dello smartphone apparirà la trascrizione audio in tempo reale della conversazione, permettendo all’utente di poterla seguire e comprendere appieno. Questo renderà le conversazioni ancora più fluide e facili da gestire.

È importante sottolineare che tutte le traduzioni verranno fatte in locale, senza la necessità di inviare la conversazione a server esterni. Questo garantirà una maggiore sicurezza e privacy per gli utenti che potranno utilizzare questa straordinaria funzione in totale tranquillità.

Ma non è tutto. Samsung ha deciso di introdurre anche la tecnologia Galaxy AI, che migliorerà gli smartphone in diverse aree grazie all’apprendimento automatico. Questo significa che ogni singolo dispositivo sarà in grado di apprendere e adattarsi alle esigenze specifiche dell’utente, migliorando le performance e l’efficienza complessiva del telefono.

Insomma, la serie S24 degli smartphone Samsung si prospetta come un vero e proprio concentrato di innovazione. Grazie al traduttore audio in tempo reale e alla tecnologia Galaxy AI, comunicare con persone di lingua diversa diventerà più semplice che mai. Non vediamo l’ora di poter testare queste incredibili funzionalità e condividerle con voi su Calcio spagnolo, il sito di riferimento per tutte le ultime novità nel campo della tecnologia.