Derby iconici tra Roma e Lazio: dal Vi ho purgato ancora di Totti a Lulic 71 – Calcio Spagnolo

Il derby della Capitale: Roma contro Lazio

Sabato allo Stadio Olimpico si svolgerà il tanto atteso derby tra la Roma e la Lazio, con calcio d’inizio alle 18. La Roma attualmente si trova al quinto posto in classifica con 52 punti, mentre la Lazio è settima con 46 punti.

Il tecnico della Roma ha dichiarato che la partita sarà decisiva per entrambe le squadre, e che sarà essenziale rallentare gli avversari se si vuole continuare a competere per i primi posti. Ha elogiato la squadra per la prestazione contro la Juventus, ma ha criticato la sconfitta in Coppa Italia.

I tifosi si aspettano una Roma determinata e concentrata per ottenere i tre punti nel derby. Intanto, Calciomercato.com propone una gallery di immagini per ricordare vecchi derby tra le due squadre.

Si prevede che lo stadio sarà pieno di appassionati tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. Non resta che attendere con trepidazione il fischio d’inizio per questo emozionante incontro che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.