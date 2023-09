Il calcio spagnolo

GTA 6: Il nuovo capitolo attira l’attenzione dei giocatori con contenuti emozionanti e spazio di archiviazione enorme

GTA 6 è sicuramente uno degli argomenti più caldi del momento nel mondo dei videogiochi, nonostante tutte le informazioni a riguardo siano ancora non ufficiali. Tuttavia, le anticipazioni sul gioco sono così allettanti che i fan non vedono l’ora di scoprire cosa ci riserva il prossimo capitolo della serie.

Secondo le voci che circolano, GTA 6 promette di essere un gioco gigantesco, sia in termini di contenuti che di spazio necessario per l’installazione. Infatti, si è diffusa la notizia che Rockstar Games potrebbe richiedere la cifra di 150 dollari per una copia del gioco, fatto che ha sollevato molte discussioni online.

Ma le sorprese non finiscono qui. Un leaker ha rivelato che per installare GTA 6 saranno necessari ben 750 GB di spazio libero sul disco rigido, offrendo ai giocatori circa 400 ore di gioco. Questo potrebbe creare qualche problema per coloro che giocano su PC e console, considerando la limitata capacità di archiviazione di queste piattaforme.

Ad esempio, la PS5 mette a disposizione dei suoi utenti solo 667 GB dopo aver installato GTA 6, mentre la Xbox Series X ne offre 802 GB. Tuttavia, c’è la possibilità di risolvere questo problema acquistando unità di archiviazione interna o schede di espansione.

Nonostante le possibili difficoltà di spazio, il costo di sviluppo di GTA 6 è stato stimato intorno ai 2 miliardi di dollari, dimostrando l’enorme impegno che Rockstar Games ha investito in questo progetto.

I fan, intanto, si stanno già divertendo a immaginare quale sarà la mappa del gioco, speculando che potrebbe estendersi oltre gli Stati Uniti. In effetti, uno screenshot non eliminato da parte di uno sviluppatore di GTA 6 ha mostrato una mappa del gioco che sembra effettivamente includere ambientazioni non convenzionali.

Non resta che attendere con trepidazione maggiori informazioni ufficiali su GTA 6, nel frattempo i giocatori continuano a sognare di poter esplorare un mondo vasto e ricco di sfide e avventure.