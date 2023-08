Elevato livello di diossine e furani a via Castellana: allarme nella città

Il secondo campionamento dell’aria effettuato a via Castellana ha rivelato un preoccupante livello di diossine e furani. Lo studio ha avuto una durata di 47 ore, durante le quali sono state rilevate ben 3.531 fentogrammi di sostanze tossiche per metro cubo. Questi risultati sorprendenti superano di oltre tre volte il valore rilevato durante i roghi avvenuti a via Costantino, a Inserra.

Ancora più preoccupante è il fatto che il valore rilevato a via Castellana è oltre 35 volte superiore al livello considerato normale per un centro urbano. I risultati dettagliati delle analisi sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, suscitando grande preoccupazione nella popolazione locale.

Durante il momento del campionamento a via Castellana, si stava sviluppando un incendio nell’area circostante che potrebbe aver influenzato i risultati. Tuttavia, esperti del settore ritengono che le diossine siano state trasportate dalla discarica di Inserra fino a via Castellana attraverso i venti.

La soglia di tolleranza di esposizione quotidiana alle diossine, secondo le normative vigenti, è compresa tra “1000-4000 fentogrammi di equivalente tossico per chilo di peso corporeo”. Tuttavia, i oltre 3.000 fentogrammi registrati a Villa delle Ginestre costituiscono un’esposizione che va dal 25% al 100% di questa soglia, rafforzando ulteriormente l’allarme per la salute pubblica.

Ulteriori analisi sono in corso e saranno forniti ulteriori dati nei prossimi giorni, al fine di ottenere una comprensione più completa degli effetti di questa situazione. Nel frattempo, resta in vigore l’ordinanza del sindaco che raccomanda precauzioni nell’alimentazione dei prodotti provenienti dalla zona della discarica, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.

L’intera città è in allerta e si attende che le autorità competenti prendano provvedimenti immediati per risolvere questa situazione preoccupante. Il sito ‘Calcio spagnolo’ continuerà a seguire da vicino gli sviluppi di questa notizia, informando sempre i lettori sulle ultime notizie sul calcio e non solo.