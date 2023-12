La Spoon River degli artisti di Gaza: almeno 10 vittime nei raid

Titolo: Morti e persecuzioni nell’arte palestinese: la cultura sotto attacco a Gaza

Refaat al-Areer, poeta e professore dell’Università Islamica di Gaza, è morto il 6 dicembre in un bombardamento aereo. Questa è solo una delle molte tragedie che hanno colpito gli artisti e gli intellettuali palestinesi negli ultimi anni, durante i conflitti a Gaza. Dal 2010, molti di loro sono stati perseguitati o uccisi, come nel caso degli scrittori Abdullah Al-Aqad e Jihad Al-Masri che hanno perso la vita in due eventi separati causati da bombe.

Anche le opere d’arte e i luoghi culturali non sono stati risparmiati. Nel 2015, la biblioteca di Abdel Rahman Munif a Damasco è stata vandalizzata e depredata, privando così la comunità di una preziosa fonte di conoscenza. La scrittrice palestinese Adania Shibli è stata esclusa dalla fiera del libro di Francoforte nel 2015 a causa del conflitto in Israele, privandola di un’opportunità importante per mostrare il suo lavoro al pubblico internazionale.

Nel mese di ottobre, diversi scrittori, poeti e artisti palestinesi sono stati vittime dei bombardamenti a Gaza. Il poeta Omar Faris Abu Shaweesh è stato ucciso durante un bombardamento aereo nel campo profughi di Nuseirat. La pittrice Heba Zaqout, insieme ai suoi due figli, è stata uccisa nella propria casa a Gaza. Anche la pittrice Halima Al-Kahlout, la regista Inas al-Saqa e i suoi tre figli sono stati vittime di un bombardamento aereo.

La cultura continua a essere messa a repentaglio nei territori palestinesi. La scrittrice e poetessa Heba Kamal Saleh Abu Nada e lo scrittore Abdul Karim Hashash sono morti durante i bombardamenti. I poeti Shahadah Al-Buhbahan, Nour al-Din Hajjaj e Refaat al-Areer sono stati uccisi, lasciando un vuoto incolmabile nella scena artistica palestinese.

Nonostante tutto, ci sono anche storie di speranza. Il poeta Musab Abu Toha è stato liberato dopo essere stato arrestato mentre cercava di lasciare Gaza con la sua famiglia. Purtroppo, non tutte le storie hanno un lieto fine. Il poeta Yousef Dawas è morto nel nord di Gaza a causa di un raid contro la sua casa. Anche il poeta Saleem Al-Naffar e la sua famiglia hanno perso la vita in un bombardamento, lasciando una comunità artistica in lutto.

È urgente porre fine a questa violenza indiscriminata che minaccia la libertà di espressione e uccide le menti creative che cercano di portare avanti la cultura palestinese. Sosteniamo la cultura e l’arte come ponti per la comprensione e il dialogo, e chiediamo una risposta internazionale che protegga gli artisti e gli intellettuali palestinesi da queste ingiustizie.