Calcio Spagnolo

Apple ha recentemente avviato un accordo con Google per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini sugli iPhone di prossima generazione. Secondo fonti anonime ma affidabili, l’accordo è stato confermato e Apple sta puntando a implementare nuove funzionalità per il software iPhone, come la creazione di immagini e la scrittura di testi.

Inoltre, la società di Cupertino ha contattato OpenAI, sostenuta da Microsoft, per valutare l’impiego dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Anche se non sono stati ancora definiti i termini o il marchio dell’accordo tra Apple e Google, si ipotizza che potrebbe essere annunciato durante la conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple in giugno.

L’accordo tra le due società potrebbe portare benefici sia ad Apple che a Google, con un aumento dell’utenza per la tecnologia di intelligenza artificiale di Google. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha dichiarato che l’azienda prevede di rivelare maggiori dettagli sui suoi piani relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa entro la fine dell’anno.

Resta quindi da vedere come questa collaborazione porterà a nuove innovazioni e miglioramenti nell'esperienza degli utenti degli iPhone di prossima generazione.