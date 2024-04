Calcio spagnolo: la Juventus perde Felipe Anderson e vira su Martial. Gasperini tentazione Napoli. Su Zirkzee cè anche lArsenal

Una vera e propria rivoluzione è in corso in casa Juventus. Il club sta valutando su quali elementi della rosa investire e quali lasciare partire, con alcune sorprese in serbo.

Tra le possibili novità, c’è Federico Chiesa, che potrebbe restare nonostante il momento non felice vissuto dalla squadra. Un altro giocatore che potrebbe ricevere un rinnovo di contratto è il turco Yildiz, con un’estensione fino al 2028. Si parla addirittura di assegnargli la maglia numero 10 nel futuro.

Ma non è solo questione di conferme: Felipe Anderson lascerà la Lazio per tornare in Brasile al Palmeiras. La Juventus potrebbe invece virare su Anthony Martial del Manchester United, un giocatore di talento ma ancora in cerca di continuità nel rendimento.

Insomma, la Juventus si prepara a un mercato estivo molto movimentato, con grandi cambiamenti in vista per cercare di tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Si prospetta un’estate calda in casa bianconera.