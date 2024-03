Kate Middleton ha un cancro: lannuncia lei in questo video

Un nuovo regolamento privacy per il sito “Calcio spagnolo” è entrato in vigore recentemente, riguardante l’utilizzo dei cookie e delle tecnologie per raccogliere ed elaborare dati personali.

La novità consiste nell’installazione dei cookie per garantire le funzionalità tecniche del sito senza la necessità di un consenso esplicito da parte dell’utente. Tuttavia, per mostrare pubblicità personalizzata e migliorare i prodotti e servizi offerti, è richiesto il consenso dell’utente.

Gli utenti hanno la possibilità di conferire, rifiutare o revocare il consenso tramite le Preferenze del sito. Nel caso in cui si decida di rifiutare i trattamenti necessari per la pubblicità, è prevista la scelta di aderire a un piano di abbonamento per continuare a usufruire dei servizi.

L’utente può accettare o rifiutare l’uso di queste tecnologie semplicemente cliccando su “Accetta e continua” o “Rifiuta e abbonati”, in modo da personalizzare la propria esperienza di navigazione sul sito.

Questa nuova politica garantisce maggiore trasparenza e controllo agli utenti, permettendo loro di gestire in modo consapevole la propria privacy durante la navigazione su “Calcio spagnolo”.