Migranti, Meloni: Per fermare gli arrivi una missione Ue, anche navale – Calcio spagnolo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, propone una missione europea, anche navale se necessario, per fermare la partenza dei barconi dei migranti in accordo con le autorità del Nordafrica. Meloni afferma che bisogna verificare in Africa chi ha diritto all’asilo prima di accogliere i migranti nell’UE. Il governo italiano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi sulle coste. L’Italia è sotto una pressione migratoria insostenibile a causa di problemi nei paesi africani e di instabilità nella zona del Sahel. L’Unione europea accoglie l’invito di Meloni e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si prepara a visitare Lampedusa. La Francia si dice pronta a dialogare con l’Italia e a cercare una soluzione europea per affrontare la situazione migratoria. La Germania si oppone alla chiusura dei migranti fino a quando l’Italia non rispetta le regole di Dublino. La Commissione europea invia un team di supporto a Lampedusa e si tiene un incontro per discutere del Meccanismo europeo di solidarietà. La presidente dell’Eurocamera assicura pieno sostegno a Meloni e si svolgono riunioni ad hoc in Francia per discutere della situazione a Lampedusa. Tajani si recherà a Berlino e Parigi per discutere dell’intervento europeo e dell’ipotesi di una nuova Operazione Sofia per pattugliare il Mediterraneo. Meloni e von der Leyen hanno sostenuto un Memorandum d’intesa con la Tunisia che ora viene messo in discussione.

Infine, viene messo in discussione il Memorandum d'intesa firmato da Meloni e von der Leyen con la Tunisia. La situazione rimane quindi molto complessa e in continua evoluzione.